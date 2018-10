Prestação na Liga é idêntica à do ano passado

O técnico Pepa assumiu, no final do encontro com o V. Setúbal, a insatisfação de todo o grupo de trabalho (inclusive do presidente, Gilberto Coimbra) resultante da derrota frente aos sadinos (1-2), e que até originou uma conversa coletiva após o final do jogo.O Tondela ainda só venceu um desafio neste campeonato, diante do Moreirense, e é essa marca que os beirões querem dilatar. Ainda assim, os números auriverdes nesta Liga são idênticos aos de 2017/18, à 8.ª jornada: o Tondela tem o mesmo número de pontos (6), vitórias (1), empates (3) e derrotas (4).Todavia, o emblema beirão está no antepenúltimo lugar, que esta época dará direito a... despromoção.