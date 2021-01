Rafael Barbosa com teste positivo à Covid-19

O avançado Rafael Barbosa, do Tondela, acusou esta quinta-feira positivo à SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19, anunciou a SAD do clube da Liga, que joga sexta-feira, frente ao Benfica, para a 13.ª jornada do campeonato.

"O jogador Rafael Barbosa testou positivo a SARS-CoV-2, estando inclusivamente em isolamento desde terça-feira após apresentar alguns sintomas, respeitando assim as normas definidas pela Direção-Geral da Saúde", anuncia a SAD.

Na página oficial do clube na internet, explica que o teste à covid-19 foi realizado no âmbito dos realizados habitualmente 48 horas antes dos jogos, tendo em conta que se desloca esta sexta-feira ao Estádio da Luz.

Segundo a SAD do Tondela "o restante grupo testou negativo" e por isso podem constar da convocatória de Pako Ayestarán para o desafio no Estádio da Luz, onde Rafael Barbosa e Filipe Ferreira já não poderiam marcar presença por estarem lesionados.

O Tondela, 13.º classificado, com 12 pontos, vai ao Estádio do Luz, pelas 19:00 de sexta-feira, enfrentar o Benfica, terceiro na tabela, com 28 pontos, em jogo a contar para a 13.ª jornada da I Liga de futebol.