Rafael Barbosa falha receção do Tondela ao Famalicão

Rafael Barbosa é baixa certa na equipa do Tondela para a partida diante do Famalicão.





O extremo saiu lesionado no início da segunda parte do jogo com o Nacional, tem uma lesão muscular na coxa direita e é dado adquirido que o camisola 70 é carta fora do baralho de Pako Ayestarán, pelo menos, para a receção aos minhotos.Já Pedro Trigueira disse esperar "ficar muitos anos no Tondela" ao ‘Jornal do Centro’.