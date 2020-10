Rafael Barbosa: «Merecemos a vitória»

O Tondela será parte integrante do jogo que assinalará o regresso da Liga NOS após a pausa para os compromissos das seleções, sábado, às 15h30, em casa do Gil Vicente. O pensamento auriverde é apenas e só orientado para a conquista da primeira vitória da época.





"Foi uma semana em que nos faltaram os colegas que foram para as seleções, mas trabalhámos muito e acho que vamos estar muito bem preparados para o próximo desafio. O foco está em nós. O importante vai ser a vitória no sábado. Todos merecemos a vitória: o staff, a equipa e, principalmente, os adeptos", afirmou Rafael Barbosa em declarações aos meios de comunicação do clubeJá num plano mais pessoal, o avançado quer conquistar o seu lugar no onze inicial de Pako Ayestarán. "Desde que estou aqui, tenho-me sentido feliz, com prazer em jogar futebol. Aos poucos, quero e espero conquistar o meu espaço neste clube", vincou o camisola 70, que jogou em todos os jogos das três primeiras jornadas, um como titular e dois como suplente utilizado.Entretanto, Jhon Murillo já regressou a Tondela após ter estado ao serviço da Seleção da Venezuela, mas não chegou a tempo de participar no treino desta manhã. Ou seja, apenas treinará amanhã, na véspera da partida em Barcelos. Contudo, uma vez que jogou apenas a parte final do desafio de anteontem frente ao Paraguai, pode até ser convocado por Ayestarán.