Rafael Barbosa sente-se em forma: «Quero rebentar com as minhas estatísticas»

O Tondela vem de uma derrota caseira diante do FC Porto, que parece não ter deixado mossa no grupo de trabalho, a julgar pelas declarações de Rafael Barbosa. O extremo garante mesmo que os auriverdes pretendem uma segunda vitória seguida como visitante, em Moreira de Cónegos, depois de terem alcançado a primeira há duas rondas, em Guimarães.





"Fizemos uma boa exibição contra um forte candidato ao título, o FC Porto. Retiramos de positivo a nossa resiliência e vamos a Moreira de Cónegos com muita motivação por causa do triunfo em Guimarães e vamos à procura da segunda vitória fora. Estamos muito motivados", assegurou Rafael Barbosa, em declarações aos meios do clube.Numa perspetiva individual, o jogador de 25 anos, natural de Amarante e formado no Sporting, considera ter recuperado o nível que exibiu no início da temporada. "Sinto-me muito em forma, como estava no início de época. Quero rebentar com as minhas estatísticas e espero que a minha forma seja produtiva para a equipa e que consigamos atingir juntos o objetivo o quanto antes", apontou.Neste campeonato, Barbosa soma três golos e uma assistência. A sua precisão de passe é de 75,13%, criou um total de 12 oportunidades, tirou 17 cruzamentos e disparou 33 remates, tendo ainda 60 recuperações de posse na sua conta individual.