Rafael Barbosa vai reforçar Tondela

Rafael Barbosa é o novo reforço do Tondela. O extremo que estava ligado ao Sporting muda-se para os beirões e alinhará na Liga NOS, isto depois de duas temporadas no segundo escalão, defendendo as cores de P. Ferreira e Estoril e vencendo a competição ao serviço dos castores.





O jogador, de 24 anos, é o segundo reforço com pendor ofensivo para a equipa de Pako Ayestarán depois da contratação de Salvador Agra.