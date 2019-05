Recorde caseiro é a meta

A três jornadas do final do campeonato e numa acesa luta pela permanência, Pepa sabe que o alcançar do objetivo pode depender de igualar um recorde...que ele próprio estabeleceu.Os auriverdes vêm de duas vitórias seguidas em casa e podem alcançar a terceira, domingo, na receção ao Santa Clara, mas, sabendo que a última jornada - final frente ao Chaves - também se disputa no Estádio João Cardoso, os beirões podem igualar o final de temporada de 2016/17, a primeira de Pepa no Tondela. Os tondelenses venceram cinco dos últimos seis jogos, quatro deles em casa e festejaram no final uma muita suada salvação.Se tal registo caseiro se repetir esta temporada, é garantido que o Tondela, com 37 pontos, continuará na 1ª Liga em 2019/20. Entretanto, o plantel volta a treinar-se, hoje, de manhã.