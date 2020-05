Regresso à normalidade mais perto

Os treinos em conjunto sem limitações ainda não são uma realidade em Tondela porque as recomendações da DGS estipulam que essa liberdade só pode ser aplicada duas semanas depois de terem sido realizados os testes de despiste à covid-19, mas a normalidade está cada vez mais perto e o plantel já trabalhou em grupos de seis e 12 jogadores.





Medida de desconfinamento possível em função dos resultados negativos dos primeiros exames , revelados no dia 10 de maio, e que permitem ao treinador Natxo González dar mais um passo na preparação, que agora conta, a título definitivo, com a disponibilidade dos juniores Tiago Almeida, Tiago Nunes e Telmo Arcanjo."Voltar a integrar os trabalhos do plantel profissional é o reconhecimento do trabalho desenvolvido nas camadas de formação", defenderam os três jogadores no final do primeiro dia de trabalho, reconhecendo o nível de exigência superior, principalmente no que fiz respeito à condição física, a que estão sujeitos.