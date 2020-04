Regresso em maio ainda em análise

O plantel do Tondela encontra-se a gozar de um período de férias até ao final deste mês, estando o regresso aos treinos previsto para o início de maio.





Todavia, ainda não foi tomada qualquer decisão acerca do modo como serão reatados os trabalhos: se os jogadores continuarão a cumprir o plano de treinos nos respetivos domicílios ou se poderão voltar a trabalhar no relvado.Se se treinarem no terreno, será um procedimento que terá de obedecer às normas de segurança decretadas pelas autoridades de saúde, devido à pandemia do coronavírus.