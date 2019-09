Relva poupada para as senhoras

Esta tem sido uma semana especial em Tondela, devido à realização da Supertaça de futebol feminino, agendada para amanhã, no Estádio João Cardoso. O relvado tem sido poupado pelos beirões, que têm realizado as sessões de treino no campo anexo ao palco principal.

Noutro âmbito, o clube enalteceu o sucesso de Jonathan Toro na sua estreia pela seleção das Honduras, tendo feito um golo e duas assistências no jogo de preparação com Porto Rico. Já Jaquité foi suplente utilizado no encontro entre a Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe.