Repetir triunfo na última época exige maior acerto

O Tondela viveu um momento histórico na temporada passada, quando venceu (2-1), pela primeira vez, o Sporting. Um marco no percurso do emblema beirão que, por certo, os homens de Natxo González tentarão repetir esta tarde. Mas isso requer um maior acerto ofensivo, algo que não se tem visto nas últimas semanas.

Não foi só frente ao Benfica que a equipa não foi feliz ao nível da finalização. Nas últimas cinco partidas oficiais os beirões só marcaram dois golos, em contraste com os oito tiros certeiros que tinham apontado na primeira meia dúzia de jogos da época. E o fraco registo ofensivo dos últimos tempos fez com que a equipa conseguisse apenas uma vitória e um empate, tendo somado três derrotas, entre elas a eliminação na Taça de Portugal.

Para 'ajudar' a este cenário, o melhor marcador da equipa não pode ir a jogo. Denilson tem três golos esta época, mas não recuperou de um traumatismo no pé esquerdo em tempo útil, o que obrigará Natxo González a mexer na frente de ataque. O cenário mais provável é lançar o croata Tomislav Strkalj.

O plantel auriverde treinou ontem de manhã e, ao final da tarde, seguiu para estágio na zona de Viseu.



Duelo não terá lotação esgotada



O desafio de hoje terá uma assistência distante da registada no último domingo, quando o Tondela recebeu o Benfica (4.705 adeptos), numa semana em que foi anunciada lotação esgotada quatro dias antes do duelo. O jogo com o Sporting não está a gerar tão grande afluência às bilheteiras, mas hoje o Tondela espera vender mais umas centenas de ingressos.