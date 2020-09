Ricardo Alves afirma-se no eixo da defesa do Tondela

Ricardo Alves entrou com o pé direito na nova temporada a nível individual. Dono da braçadeira de capitão depois da saída de Cláudio Ramos para o FC Porto, o defesa-central de 29 anos começou a época a titular e até foi o autor do golo do Tondela no empate diante do Rio Ave (1-1), no domingo.

É o mote para uma temporada que Ricardo Alves pretende que seja mais positiva, depois de uma campanha em que não esteve entre os centrais mais utilizados por Natxo González. Fez apenas 12 jogos como titular na Liga NOS, número que se explica não só por problemas físicos, mas também pela consistência de Philipe Sampaio e Yohan Tavares. Ora, com a saída de Sampaio para o Guingamp, Ricardo Alves sobe de patamar sob o comando de Pako Ayestarán.