Ricardo Alves: «As vitórias morais não dão pontos»

A derrota do Tondela frente ao FC Porto mantém a formação beirã em risco de despromoção, com mais três pontos relativamente ao Portimonense, a primeira equipa abaixo da linha de água. No final do encontro com os dragões, Ricardo Alves lamentou o resultado final mas garantiu que a equipa sai "de cabeça erguida para as três finais" que há para jogar até final da Liga NOS.





"Foi pena, as vitórias morais não dão pontos, mas a verdade é que nestes últimos jogos fizemos um bom trabalho e merecíamos mais pontos. Sabíamos que o FC Porto era forte, na mínima oportunidade concretizava, mas saímos de cabeça erguida para as três finais", afirmou o defesa-central na flash interview à Sport TV."O grupo trabalha bem e penso que a questão mental é importante. Se estivermos preparados mentalmente para as finais, as coisas vão sair melhor. Estamos confiantes para o que aí vem e com a certeza de que a jogar assim ficamos na 1.ª Liga Tanto lutar para não descer, como para ser campeão, isto faz parte da nossa profissão. Temos de saber lidar com isso. Estamos preparados e convencidos de que, a jogar assim, ficaremos na 1.ª Liga."