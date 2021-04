Ricardo Alves: «É mil vezes melhor jogar para ganhar sempre do que jogar para não descer»

Ricardo Alves tem sido um dos esteios do Tondela e procura ser amanhã um dos maiores obstáculos do ataque do FC Porto. O capitão dos beirões falou de vários temas em entrevista ao 'Podcast Auriverde', desde logo, claro está, a receção de amanhã ao FC Porto.





"Estivemos perto já de conquistar pontos contra o FC Porto. Vamos tentar lutar com as nossas armas e tirar pontos ao FC Porto. Temos de pensar em nós próprios. É um jogo como os outros. Vamos tentar a nossa sorte. É mil vezes melhor jogar para ganhar sempre do que jogar para não descer. Se as coisas não correrem bem, podemos estar a comprometer a vida de muita gente", considerou o central dos tondelenses, em declarações ao 'Podcast Auriverde'.