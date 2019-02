Ricardo Alves entra no onze

Ricardo Alves deve assumir a vaga deixada por Jorge Fernandes no eixo da defesa do Tondela, na próxima sexta-feira, na receção ao FC Porto.Jorge Fernandes está cedido pelos dragões e, por isso, não pode ser utilizado. Nesse sentido, o ex-Leixões alinhará ao lado do capitão Ricardo Costa, com quem já formou dupla por cinco vezes ao longo desta temporada em jogos a contar para o campeonato.Já Bruno Monteiro regressa após ter cumprido castigo com o Moreirense, devendo entrar no onze por troca com Tembeng.