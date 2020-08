Ricardo Alves: «Fazer um campeonato dentro dos objetivos a que nos propomos»

Conhecido o calendário da Liga NOS para 2020/21 após o sorteio das competições profissionais ontem, Ricardo Alves foi o porta-voz do plantel do Tondela, apontando as metas dos auriverdes naquela que será a sexta época consecutiva do clube no topo do futebol português.





"Sabendo de antemão o sorteio, a verdade é que jogamos todos contra todos. Partimos com o objetivo de fazer uma época tranquila, atingir a permanência o mais rapidamente possível. É para isso que caminhamos, tentar já no primeiro jogo, contra o Rio Ave em casa, conquistar os três pontos e fazer um campeonato dentro dos objetivos a que nos propomos", salientou o defesa-central.Noutro âmbito, o jogador, de 29 anos, expressa a vontade de ver de novos as bancadas com público: "Esperamos jogar com adeptos. O futebol sem eles não faz sentido."