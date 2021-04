Ricardo Alves: «Na segunda parte fomos mais agressivos, mas não conseguimos marcar»

Ricardo Alves mostrou-se desiludido com a derrota caseira do Tondela frente ao Benfica por 2-0, que volta a perder quatro jogos depois. Ainda assim, o central destacou o desempenhos dos beirões no segundo tempo.





"Na primeira parte o Benfica foi bem mais forte do que nós, muito por mérito deles. Tivemos uma oportunidade do Mário [González], em que podiamos ter sido felizes. Na segunda parte fomos mais agressivos na pressão, subimos as linhas, fomos mais corajosos e criámos várias oportunidades, mas infelizmente não o conseguimos fazer. Fica a atitude que tivemos na segunda parte. Podia ter sido um desfecho diferente, mas não aconteceu", começou por dizer, em declarações à Sport TV, depois do final do encontro.Ricardo Alves considerou a falta de eficácia como um dos factores que levaram ao desfecho final do encontro. "Numa das oportunidades que tivessemos, se concretizássemos, talvez pudesse ser diferente. No jogo passado, tivemos duas oportunidades e marcámos em ambas. Hoje não fizemos. Faz parte, o futebol é mesmo isto", frisou, em alusão ao empate a dois golos na última ronda, em Famalicão.Já sobre se o Tondela já tem permanência garantida na Liga NOS, o central foi taxativo. "O campeonato está muito competitivo e não acabou, 35 pontos nao chegam. Vemos as equipas de baixo a fazerem sempre pontos. Queremos somar pontos contra o Boavista. Não podemos relaxar, o campeonato não acabou", finalizou.