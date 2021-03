Ricardo Alves não preocupa

Ricardo Alves saiu com queixas num gémeo, o que motivou a sua saída aos 63 minutos frente ao Sporting (derrota caseira por 1-0). Porém, o capitão dos beirões, conforme disse no final do jogo, sentiu apenas fadiga muscular, pelo que estará já a 100 por cento no regresso aos trabalhos de amanhã.





A equipa fez treino de recuperação ontem, no dia a seguir ao embate com o líder da Liga NOS, e folga hoje. Na próxima jornada, o Tondela ruma aos Açores para defrontar o Santa Clara, na tarde do próximo sábado.