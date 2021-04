Ricardo Alves: «Que venha o jogo com o Moreirense para voltarmos às vitórias»

Ricardo Alves, lateral-esquerdo do Tondela, lamentou o facto da equipa beirã não ter conquistado pontos, este sábado, na receção ao FC Porto (0-2).





"Queríamos conquistar pontos, infelizmente não conseguimos. Estivemos no jogo até ao segundo golo. Sofremos o segundo golo e isso sentenciou o jogo", começou por dizer o defesa dos tondelenses, no final da partida."Infelizmente não conseguimos manter a bola como desejávamos. Devíamos ter ficado mais um bocadinho com a bola. Sabíamos que ia ser difícil. Não conseguimos conquistar pontos. Que venha o jogo com o Moreirense para voltarmos às vitórias. Queremos chegar aos últimos jogos mais tranquilos para podermos almejar posições mais acima", atirou.