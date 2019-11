Ricardo Alves: «Queremos corrigir o último resultado»

21 dias depois, o Tondela volta a competir. No próximo domingo, os auriverdes recebem o Belenenses SAD, procurando garantir o regresso aos triunfos após a derrota da última jornada, em Paços de Ferreira (0-1)."Não há jogos fáceis nesta liga e queremos corrigir o último resultado em Paços de Ferreira e voltar as vitórias em casa, repetir a vitória do último jogo caseiro frente ao Sporting. Os adeptos têm sido importantes e em casa também queremos ganhar por eles para conquistarmos os três pontos", afirmou Ricardo Alves aos meios de comunicação da SAD, prevendo a partida com os lisboetas.Tanto tempo sem jogar não é agradável, mas os dias sem competir foram aproveitados para aprimorar aspetos físicos e de sintonização com as ideias de Natxo González."Não gostamos de estar muito tempo sem competição, mas, estando o calendário definido, aproveitámos para trabalhar alguns aspetos que não conseguimos trabalhar quando temos jogos. Aproveitámos estas semanas para estarmos fisicamente melhores e absorvermos melhor as ideias que o treinador nos tenta passar diariamente", assinalou ainda o defesa-central.