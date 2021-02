Ricardo Alves queria mais

Não desvalorizando o relativo conforto que o 10º lugar da tabela confere ao Tondela, Ricardo Alves considera que os beirões poderiam e podem ainda fazer melhor, agora que se inicia a 2ª volta da Liga NOS, com um duelo em casa do Rio Ave. “Estamos dentro dos objetivos do clube, mas, apesar disso, sentimos que em alguns jogos podíamos ter saído com pontos e ter mais uns quatro, cinco, seis pontos nesta altura. O Rio Ave tem jogadores com qualidade e vai ser um jogo difícil por isso mesmo, mas nós podemos disputar qualquer jogo”, declarou o central aos meios dos auriverdes.