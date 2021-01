Ricardo Alves: «Temos de ter personalidade quando temos bola»

Na reação à derrota (2-0) frente ao Benfica, Ricardo Alves, defesa-central do Tondela, considerou que a equipa beirã tentou sair da Luz com pontos.





"O Benfica entrou forte e criou-nos algumas dificuldades na primeira parte. Tentámos fazer o nosso jogo. Na segunda parte conseguimos melhorar, ter mais bola e criar uma oportunidade para fazer o 1-1. Quando arriscámos mais o Benfica acabou por fazer o 2-0. Foi uma pena porque batemo-nos bem. Viemos aqui para disputar o jogo, para tentar sacar pontos. Estamos de cabeça erguida e que venha o próximo jogo", afirmou, na flash-interview, à BTV."Sabemos que as equipas grandes têm jogadores com muita qualidade, mas de qualquer das formas tentamos sempre fazer o nosso jogo. Defrontar os grandes não é só sofrer, também temos de ter personalidade quando temos bola. Podíamos ter saído daqui com pontos", acrescentou o jogador de 29 anos.