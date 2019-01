Ricardo Costa, de saída, pode rumar ao Boavista

Ricardo Costa não deverá continuar ao serviço do Tondela. O defesa-central não foi opção na partida desta segunda-feira, diante do Aves, e, de acordo com Pepa, ficou de fora por "opção técnica", mas, ao queapurou, a situação foi apenas sintoma de um problema maior.Segundo sabe o nosso jornal, houve um desentendimento entre o técnico e o experiente defensor, uma situação que terá causado algum tumulto no balneário beirão e que terá levado a um desgaste sem retorno na relação entre as partes. Nesse sentido, tudo indica que Ricardo Costa não irá ser reintegrado nos trabalhos do plantel, algo que o coloca na porta de saída da formação tondelense.Com 37 anos e em final de contrato, o defesa-central poderá antecipar um passo que seria natural no final da temporada ,com o término do vínculo. Neste contexto, entra em cena o Boavista, que estará atento à situação e se afigura como um destino provável para Ricardo Costa prosseguir a carreira.De referir que, caso se concretize a mudança, este será um regresso do defensor a uma casa que bem conhece e onde, inclusive, foi capitão dos juniores.