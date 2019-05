Ricardo Costa e o jogo com o Sporting: «Resultado superpositivo garante a permanência»

O capitão Ricardo Costa assumiu esta quarta-feira que "a maior motivação" que o Tondela tem é conseguir "um resultado superpositivo" frente ao Sporting, em jogo da 33.ª jornada da Liga NOS."Temos de nos agarrar a tudo o que seja importante para nos motivar, agora sabemos que a nossa maior motivação é fazermos um excelente trabalho para tirar um resultado superpositivo, porque é esse resultado que nos vai garantir a permanência", assumiu Ricardo Costa.Em conferência de imprensa de antevisão do jogo de sábado, às 20:30, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, o capitão da equipa 'auriverde' lembrou que na vitória conseguida na primeira volta, frente ao Sporting em casa (2-1), o Tondela "fez um jogo quase perfeito" e agora terá de repetir o feito."Com o Sporting houve momentos em que conseguimos anulá-los e são esses pontos que vamos ter de analisar e estudá-los bem durante a semana e preparar em campo e tentar anular as peças deles mais importantes, porque nós sabemos quem é que está a fazer muitos golos e que são muito rápidos", adiantou.Ricardo Costa disse que a equipa "sabe todos os pormenores" sobre o jogo dos leões e, por isso, para o Tondela conseguir a vitória, toda a equipa "tem de estar perfeita" no sábado."Por vezes um descuido de um colega pode ser um golo para o Sporting e aqui fizemos um jogo perfeito, com situações que são bonitas de falar, mas depois temos de executar e o problema vai ser executá-las", admitiu.O capitão de equipa reconheceu que "o Sporting está numa fase muito boa na época, tem jogadores com uma qualidade acima da média" e que "são muito fortes em todos os momentos de jogo"."Se por um momento perdermos um pouco a concentração, estivermos um bocadinho descuidados em termos de uma marcação, eles podem-nos fazer um golo e saímos de lá com um dissabor, mas não estamos a pensar nisso", admitiu.No pensamento dos jogadores, esclareceu o capitão, está a concretização de "um bom resultado" e isso significa "ganhar ou, se não, sair de lá com um ponto", uma vez que com um empate a manutenção poderá ser decidida na última jornada.A lutar pela manutenção está também o Chaves, com mais um ponto que o Tondela que tem 31, e o Vitória de Setúbal que tem mais um do que o Chaves (33), dois clubes que se defrontam nesta jornada, no domingo, em casa dos transmontanos, e o resultado pode adiar para a última jornada a decisão de quem permanece na I Liga."Eu acredito que vai ser decidida na última jornada e acredito que vamos fazer o nosso trabalho para conseguir esse objetivo, para irmos para a última jornada, porque vamos receber o Chaves aqui e temos de pensar no Sporting e se fizermos um bom resultado no Sporting a nossa motivação para o Chaves vai ser completamente diferente", admitiu.Para Ricardo Costa a sua equipa tem de pensar em pontuar com o Sporting e "a partir daí o jogo com o Chaves vai ser uma final".O Tondela, com 31 pontos, em 16.º lugar, o primeiro da zona de despromoção, vai ao Estádio de Alvalade, no sábado, a partir das 20:30, enfrentar o Sporting, que está em terceiro lugar, com 73.