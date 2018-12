O treino de ontem do Tondela teve uma boa notícia, que foi a inclusão de Ricardo Costa no treino integrado com a restante equipa. O capitão ressentiu-se de uma lesão na coxa direita que o havia feito sair cedo no último jogo com o Sp. Braga, mas agora a esperança é cada vez maior de alinhar, amanhã, no Bessa. Resta ver como evoluirá hoje.Por Ruben Tavares