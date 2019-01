Ricardo Costa sem conflito

Ricardo Costa está à disposição de Pepa, o que afasta o cenário de uma eventual saída do Tondela. Fonte do clube garantiu aque não existiu qualquer caso relacionado com o central, de 37 anos, nem qualquer reunião com o treinador e o presidente. Ricardo Costa integrou a sessão de treino de ontem com toda a normalidade. As dúvidas surgiram devido ao facto de o central ter ficado fora dos convocados para o último jogo. De resto, Ricardo Costa até deve ser titular em Vila do Conde, pois Jorge Fernandes estará castigado e Ícaro ainda recupera de lesão.