Ricardo Valente e Petkovic deixam o Tondela

Ricardo Valente e Petkovic não vão continuar a representar o Tondela, anunciou este sábado o emblema beirão no site oficial.





"A CD Tondela – Futebol SAD vem por este meio agradecer toda a entrega e profissionalismo aos atletas Ricardo Valente e Marko Petkovic enquanto envergaram e defenderam as nossas cores e o nosso emblema. Aos dois atletas deixamos os votos das melhores felicidades pessoais e profissionais", pode ler-se no site do clube.