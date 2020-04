Ricardo Valente: «Espero regressar com tudo»

A sua primeira experiência no estrangeiro, ao serviço do Hatta Club, dos Emirados Árabes Unidos, foi curta, ainda que tenha dado para marcar dois golos em 15 jogos. De regresso a Portugal pela porta do Tondela na reabertura do mercado, Ricardo Valente quer vingar de novo no seu país.





"A passagem pelos EAU foi curta e tive a oportunidade de voltar ao futebol português, o que coincidiu com o nascimento da minha filha. Foi um início de ano bombástico. Se o campeonato voltar, espero regressar com tudo!", frisou o extremo à Sport TV.Ontem, Valente comemorou o seu 29ª aniversário, data naturalmente diferente de todas as outras anteriores pelas contingências do momento, mas em que "felizmente" pôde passar com os seus filhos.