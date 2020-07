Richard cheio de confiança para o duelo com o Famalicão

Contra o Famalicão, o Tondela quer repetir o triunfo da primeira volta. Richard foi o escolhido para fazer a antevisão do jogo. Em declarações aos meios oficiais, o jogador elogiou a equipa "muito boa" do Famalicão mas afirmou que os tondelenses estão "confiantes" em "conseguir superar as dificuldades" e alcançar a permanência.