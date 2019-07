Richard é reforço do Tondela

Richard Rodrigues é o mais recente reforço do Tondela. O extremo foi oficializado pelo emblema auriverde, esta segunda-feira, dias depois de já ter começado a treinar integrado com a restante equipa beirã, encontrando-se até então a aguardar apenas pela resolução burocrática do dossiê referente à transferência.





O avançado brasileiro, de 19 anos, chega a Portugal cedido pelo Internacional de Porto Alegre, depois de na última temporada ter estado ao serviço do Vila Nova, igualmente a título de empréstimo.