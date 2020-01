Richard foi a única ausência

Foi na tarde de ontem que o Tondela abriu as portas do campo de treinos para mostrar aos seus sócios e adeptos o primeiro treino de 2020, que teve Richard como a única ausência.





O extremo sofreu um pequeno toque num pé no apronto de terça-feira e a equipa técnica de Natxo González, em conjunto com o departamento médico, decidiram poupar o brasileiro à sessão vespertina, mais uma de preparação para o desafio caseiro, de domingo, com o Gil Vicente. Todavia, uma vez que o problema é ligeiro, Richard deve voltar ao trabalho no dia de hoje.Foram entre 100 e 150 os adeptos que compuseram a bancada do campo de treinos, adesão muito significativa que foi novidade em relação aos outros treinos de 1 de janeiro em épocas anteriores. Os 18 pontos amealhados ao cabo de 14 jornadas deixam as hostes beirãs claramente entusiasmadas.