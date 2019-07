Richard sem opção de compra

A possibilidade de Richard, extremo do Internacional de Porto Alegre, reforçar o Tondela conheceu ontem um novo pormenor na imprensa brasileira.





Segundo o ‘Globoesporte’, o atacante deve reforçar os beirões por empréstimo de uma temporada, mas sem opção de compra, ao contrário do que havia sido avançado pela ‘Rádio Galera’ anteontem.Entretanto, ainda que a equipa esteja concentrada no Luso, os treinos orientados por Natxo González têm decorrido no Estádio Municipal Dr. Américo Couto, na Mealhada.