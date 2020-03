Ronan capitulou seca dos pontas-de-lança

Foi bem longa a travessia no deserto dos pontas-de-lança do Tondela até alguém da posição se reencontrar com o caminho dos golos. Ronan, na sua estreia a titular, marcou ao fim de 25 minutos o seu primeiro tento pelos beirões, contra o Boavista, colocando um ponto final numa seca que já durava desde a 5ª jornada…





Desde aí que não se via um avançado-centro tondelense fazer o gosto ao pé e o único que o fez até já não está no plantel. Denilson, agora no P. Ferreira, saiu em janeiro com três golos na conta pessoal. No tal jogo da 5ª jornada, o brasileiro bisou numa vitória (4-2) em casa do Rio Ave.Refira-se que Ronan é o 5º ponta-de-lança utilizado por Natxo González esta temporada. Para além do atacante emprestado pelo Rio Ave e Denilson, o técnico espanhol já apostou em Strkalj, Rúben Fonseca, estes dois ainda no plantel, e Rubilio Castillo, que já deixou o emblema beirão. Este último trio (ainda) não fez qualquer golo.O golo apontado às panteras faz assim crer que Ronan será de novo unidade titular na deslocação do próximo sábado a casa do Benfica.