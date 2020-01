Ronan chega ao Tondela emprestado pelo Rio Ave

O avançado brasileiro Ronan chega ao Tondela por empréstimo do Rio Ave até ao final desta época, anunciou esta sexta-feira a SAD do clube.

"A CD Tondela -- Futebol SAD vem por este meio oficializar o acordo com o Rio Ave FC para a cedência temporária de Ronan David Jerónimo até ao final da presente época", adianta em comunicado.

O documento acrescenta que o ponta de lança brasileiro, de 24 anos, e que está em Portugal desde 2015, chega agora aos 'auriverdes' para reforçar o plantel às ordens de Natxo González.

Ronan, que fez três golos nesta época ao serviço do Rio Ave, fecha assim o 'mercado de inverno' do Tondela, sendo o terceiro reforço da equipa beirã neste período, juntamente com o avançado Ricardo Valente e o lateral Marko Petkovic.

Neste mês de janeiro deixaram o Tondela Bruno Monteiro, Denilson Junior, Bruno Wilson e, por empréstimo, saíram Manu Sánchez, João Vigário, Rubilio Castillo e Pedro Silva.