Ronan: «Já estávamos fartos de estar em casa»

Esta semana o Tondela regressou aos treinos no relvado, após mais de um mês e meio com o plantel em isolamento social.





"Todo a gente estava com vontade de sentir este prazer, este gostinho. Voltar a treinar, voltar a sentir a relva e o cheiro da relva, contactar com os colegas e sair de casa um pouco... Já estávamos fartos de estar em casa", começou por dizer Ronan, avançado de 25 anos."Que as pessoas continuem a cuidar-se que, aos poucos, voltaremos à base. Já estávamos há quase dois meses sem treinar, mesmo com férias longas não chega a este tempo todo. É uma pré-época, praticamente. É voltar a treinar e sentir as pernas pesadas e cansaço", acrescentou, aos meios oficiais dos beirões."Também já dá para mandar uma boca a quem está a treinar no campo de baixo, dá para alguma brincadeira à distância, o que também é importante para nós", acrescentou Ronan.