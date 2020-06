Ronan: «Não estamos a deixar a soberba tomar conta do grupo»

Ronan foi herói diante do Aves, em jogo que ditou o regresso do Tondela aos triunfos no Estádio João Cardoso quase uma volta depois. Agora o desafio é em casa do Sporting (na próxima quinta-feira, às 21h15), adversário que, curiosamente, era o único que os beirões tinham conseguir derrotar em casa até à última jornada.





"Estamos motivados. Não estamos a deixar a soberba tomar conta do grupo. É importante manter o nível de concentração alto para continuar a fazer coisas boas. Há que continuar com este equilíbrio", afirmou o autor dos dois golos da vitória sobre os avenses.Sobre si num plano mais individual, '9' quer manter a veia goleadora, ele que até já marcou esta época em Alvalade, à 4ª jornada, com as cores do Rio Ave. "O ponta-de-lança vive de golos, é importante marcar para a confiança, manter esta eficácia e ajudar a equipa. Vim para aqui para fazer golos", sublinhou o dianteiro.Em declarações veiculadas nas redes sociais dos auriverdes, Ronan deixou ainda uma palavra aos adeptos, que se têm de habituar a acompanhar a equipa longe dos estádios: "Temos de tentar de tudo para levar alegrias para os adeptos, mesmo que eles estejam em casa."