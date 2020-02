Ronan para acabar com seca dos homens-golo  

Desde a 5ª jornada que um ponta-de-lança do Tondela não faz o gosto ao pé. No reforço Ronan recai a esperança no fim desta malapata e de uma maior eficácia dos dianteiros auriverdes.





O brasileiro que chegou em janeiro emprestado pelo Rio Ave deve render o lesionado Tomislav Strkalj, na tarde deste sábado, no Estádio São Miguel, frente ao Santa Clara. O herdeiro da camisola 9 de Denilson, que entretanto rumou a Paços de Ferreira, quer ser para Natxo González sinónimo de golos, ele que assinou três nos 19 jogos onde participou pelos vila-condenses.Contra si, infelizmente, tem um pesado historial de lesões a marcar a carreira. Aliás, foi por estar a regressar de um período sem jogar por lesão que o técnico tondelense decidiu não arriscar chamá-lo a jogo com o Marítimo. Esta deve ser a única mudança no onze dos beirões.