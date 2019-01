Rosenborg tentou Tomané

O Rosenborg avançou nos últimos dias com uma proposta por Tomané, mas os valores exigidos pelo Tondela não possibilitaram o acordo entre as partes.Ao queconseguiu apurar, o emblema norueguês avançou com a apresentação de uma proposta a rondar um milhão de euros pelo passe do avançado, de 26 anos, o que não satisfez a SAD dos auriverdes. Para além do Rosenborg, também o Al Fateh, da Arábia Saudita, fez proposta nesta janela de mercado.Contactado pelo nosso jornal, o presidente do Tondela, Gilberto Coimbra, reitera que não chegou ainda nada de concreto pelo dianteiro.