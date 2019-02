Rúben Fonseca chamado ao treino do Tondela

Rúben Fonseca, ponta-de-lança de 18 anos da equipa júnior do Tondela, foi chamado ao treino do conjunto principal, realizado esta quarta-feira. Uma decisão da equipa técnica liderada por Pepa que acaba por premiar a boa temporada realizada pelo jovem avançado.Ao serviço dos jovens beirões, Rúben Fonseca marcou 17 golos em 19 jogos no Campeonato Nacional de Juniores - o Tondela, recorde-se, está apurado para a segunda fase da competição. Recentemente foi chamado aos trabalhos da Seleção Nacional sub-19, tendo sido utilizado nos jogos particulares com Cabo Verde, no final do mês passado.A presença de Rúben Fonseca foi a principal nota de destaque no treino do Tondela. O técnico Pepa continua a não poder contar com o lateral-direito David Bruno, ainda lesionado. Bruno Monteiro, por outro lado, está castigado e falha o jogo com o Moreirense.