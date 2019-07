Rubilio Castillo alegra Jonathan Toro

Rubilio Castillo é o mais recente reforço do Tondela e, no plantel auriverde, está outro hondurenho pronto para receber o compatriota de braços abertos. Jonathan Toro falou a um canal de desporto das Honduras sobre a contratação do ponta-de-lança que alinhava no Saprissa, da Costa Rica.





"Foi uma grande alegria saber que o Rubilio vinha para cá. Perguntaram-me aqui se o conhecia e a verdade é que eu tinha boas referências dele. Vamos ser dois hondurenhos. Podemos ser o apoio um do outro e, por outro lado, já que eu jogo há vários anos cá em Portugal, posso ajudá-lo na adaptação", revelou Toro. Pedro Augusto, ex- Louletano, deve chegar hoje.