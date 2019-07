Rubilio Castillo anunciado como reforço do Tondela

Rubilio Castillo é o mais recente reforço anunciado pelo Tondela. A SAD auriverde tornou público esta tarde o acordo com o Saprissa, da Costa Rica, para a transferência do jogador, ainda que o clube do país da América Central já tivesse anunciado na semana passada a saída do avançado rumo aos beirões.





O ponta-de-lança hondurenho, de 27 anos, marcou dois golos pela sua seleção na edição deste ano da Gold Cup, juntando-se agora a João Vasco, Patrick e Rúben Fonseca na luta por um lugar na frente de ataque da equipa de Natxo González.Castillo é o 10º reforço do Tondela depois das aquisições de Bruno Wilson, João Vigário, Yohan Tavares, Manu Sánchez, Philipe Sampaio, Filipe Ferreira, Richard Rodrigues, Jonathan Toro e Pepelu (anunciado também hoje).