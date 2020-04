Jogador do Tondela detido por violência doméstica nas Honduras

O hondurenho Rubilio Castilho foi detido por violência doméstica após denúncia da sua mulher, Angie García, e passou a noite de segunda-feira na esquadra do bairro de Los Dolores.





Segundo a polícia local, o avançado saiu de casa para visitar uns amigos e quando regressou, cerca das 23 horas locais, gerou-se uma discussão que resultou numa suposta agressão física.Angie García alegou às autoridades que não foi a primeira situação de hostilidade de que foi alvo, pelo que o caso está agora sob investigação.Face ao sucedido e uma vez que devia estar em regime de isolamento, Rubilio Castilho justificou à direção do Motagua que não infrigiu a lei, não ingeriu bebidas alcoólicas, está a cumprir o esquema de exercícios para manter a forma e tudo não passou de um mal entendido.Posteriormente, o jogador recorreu às redes sociais para reconhecer que está a "atravessar um momento familiar delicado"."Peço prudência e que não me julguem porque tudo tem explicação. Peço desculpa por este mal-entendido porque não somos uma família destes casos", escreveu Castillo no Twitter.Recorde-se que o jogador reforçou o Tondela no último defeso, mas nunca encontrou espaço para se afirmar na equipa orientada pelo espanhol Natxo González.Realizou apenas três jogos ao serviço dos beirões e, no mercado de inverno, acabou por ser cedido ao Motagua até janeiro de 2021.