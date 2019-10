Rubilio Castillo evolui

O Tondela já está focado no próximo desafio do campeonato, que não será no final deste mês mas sim já no próximo sábado, diante do Aves. E Natxo González viu, ontem, Rubilio Castillo evoluir para treino integrado, ainda que de forma condicionada. Um passo em frente para o avançado hondurenho, que recupera de rotura muscular no adutor direito.

Richard Rodrigues continua a trabalhar de forma condicionada, tal como João Reis e Ricardo Alves. Recorde-se que entregue ao departamento médico está também Manu Sánchez, devido a uma fratura na clavícula esquerda.

Jonathan nas Honduras

O atacante Jonathan foi convocado para a seleção das Honduras, que vai defrontar Trindade e Tobago e ainda Martinica a 10 e 13 deste mês, respetivamente, para a Liga das Nações.