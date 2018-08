O Tondela oficializou, ontem, a inclusão do avançado Pablo Sabbag no plantel de Pepa, confirmando-se o cenário que o nosso jornal já tinha noticiado há pouco mais de um mês, quando o Deportivo Cali anunciou o empréstimo do jogador colombiano ao emblema beirão.Sabbag juntou-se logo ao plantel do Tondela, todavia esteve a trabalhar apenas sob observação ao longo das últimas semanas. Isto porque estava inicialmente previsto que o jogador de 21 anos integraria a equipa de sub-23, projeto que veio a ser adiado pelo Tondela. Ao longo desta pré-temporada, Sabbag aproveitou para mostrar-se a Pepa e até foi várias vezes utilizado em jogos-treino, tendo mostrado ter a mira afinada ao marcar alguns golos.Sabbag junta-se a Tomané e Arango como opções válidas para o eixo ofensivo. Patrick (ex-Felgueiras) também é solução, mas por agora está lesionado.

Autor: André Gonçalves