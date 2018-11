Sabbag regressa aos convocados para a receção ao Benfica

Sabbag regressou este sábado aos convocados do Tondela para o encontro com o Benfica, da 10.ª jornada da Liga NOS, na qual Arango não poderá ser opção por estar emprestado pelos encarnados.Para o jogo de domingo, em Tondela, o treinador Pepa deixou de fora o defesa Pité e chamou o médio João Mendes.Pablo Sabbag, que nas últimas duas jornadas esteve a recuperar de uma lesão, volta a ser convocado, ficando de fora Arango, por estar emprestado pelo Benfica.O jogo entre o Tondela, 13.º, com nove pontos, e o Benfica, quinto, com 17, está agendado para as 17:30 de domingo, no Estádio João Cardoso, em Tondela.Lista dos 20 convocados:- Guarda-redes: Cláudio Ramos, Diogo Silva e Pedro Silva.- Defesas: Joãozinho, João Reis, Ícaro, Jorge Fernandes, Ricardo Costa e David Bruno.- Médios: Bruno Monteiro, Hélder Tavares, João Mendes, Sergio Peña e Jaquité.- Avançados: Xavier, Tomané, Patrick, Pablo Sabbag, Delgado e Murillo.