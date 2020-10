SAD do Tondela sublinha "satisfação" e "emoção" pelo regresso dos adeptos ao estádio

Tondela e o Estádio João Cardoso foram local de mais um teste-piloto da Liga no que concerne o regresso dos adeptos às bancadas das competições profissionais. Os auriverdes venceram o Portimonense, por 1-0, na abertura da 5.ª jornada da Liga NOS, com 132 pessoas na assistência e a SAD dos beirões referiu-se ao sucedido, em comunicado publicado na tarde deste sábado.







Leia o comunicado da SAD do Tondela na íntegra:



A CD Tondela - Futebol SAD vem por este meio sublinhar a sua satisfação pela realização, no Estádio João Cardoso, do primeiro jogo da Liga NOS, no Continente, com a presença de adeptos.



Mais de sete meses depois e cumprindo com todas as normativas de segurança, foi com emoção que voltámos a receber e sentir o calor dos nossos adeptos, acreditando plenamente que este é o melhor meio para trilharmos o caminho da normalidade.



Vimos também por este meio agradecer todo o empenho, profissionalismo e paixão com que os funcionários e colaboradores do CD Tondela encararam este enorme desafio de organizar um jogo aberto ao público a apenas 24 horas do início do encontro. Tal só foi possível graças à entrega demonstrada por todos que, em tempo recorde, conseguiram com sucesso levar avante esta enorme missão.



Uma palavra igualmente para os voluntários que foram peça fundamental neste processo, bem como à Liga Portugal que foi incansável através da sua Direção e dos funcionários que connosco colaboraram no terreno em todos os momentos para que fosse possível abrir as portas do nosso estádio aos adeptos.

