Sergio Peña para render Jaquité

A competitividade interna no meio-campo do Tondela está nos píncaros e sintoma disso mesmo pode ser a titularidade de Sergio Peña, domingo, em Chaves, para render o castigado João Jaquité.O peruano até nem foi convocado, por opção de Pepa, para o jogo com o Sporting, mas tem sido um dos elementos mais utilizados pelo treinador beirão ao longo da temporada, contando com 21 jogos realizados e um golo marcado.João Mendes nem saiu do banco com os leões e deve ser 'ultrapassado' por Peña.