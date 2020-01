Sistema tático prestes a mudar

O Tondela deu mostras de graves debilidades defensivas com o V. Setúbal, o que pode conduzir a mudanças táticas para a partida de sábado, em casa do Portimonense, interrompendo a utilização do 3x4x3 utilizado nos últimos jogos.

A perder 2-0 ao intervalo, Natxo González tirou Bruno Wilson e fez entrar João Pedro. O médio até entrou bem e foi dos elementos mais inconformados dos beirões na 2ª parte, ele que foi sacrificado por este desenho de três centrais. Assim, o técnico espanhol deve voltar ao 4x2x3x1 mais vezes usado esta época e que mais sucesso originou.