Só falta ganhar

Apesar de o Tondela ter contado por derrotas os três últimos jogos realizados para todas as competições, Pako Ayestarán está contente com o que tem visto da equipa recentemente. O técnico acredita que o grupo está em evolução e que as últimas exibições são prova disso, mas assume também que é preciso sustentar o crescimento com vitórias, algo que espera atingir hoje, diante do Moreirense.

“Ainda podemos melhorar. Estou muito satisfeito, mas creio que ainda podemos melhorar o jogo, não só a meio-campo, mas podemos ter mais bola e mais presença na área rival. Nenhuma equipa vive só de jogar bem, porque precisamos de equilibrar com resultados e é o que vamos tentar”, disse o técnico espanhol.

No entanto, o líder dos beirões não está à espera de uma tarefa fácil frente ao Moreirense, a quem deixou elogios. “O Moreirense defende bem e não vai ser um jogo fácil. Tem jogadores que, em transição, são muito perigosos. Vai ser um jogo em que teremos de estar ao nível, porque, se não estivermos, vai ser difícil conseguir a vitória”, frisou Pako Ayestarán, deixando o apelo para que a equipa esteja “muito junta a defender e muito junta a atacar”.