Sócios do Tondela serão ressarcidos

Em virtude dos efeitos da pandemia da Covid-19, a Liga NOS não terá espectadores nos estádios na reta final da temporada, a partir da próxima semana. O Tondela já definiu uma forma de compensar os associados detentores de lugar anual no Estádio João Cardoso.





O clube beirão convida cada sócio a decidir entre duas soluções apresentadas: ter 30 por cento de desconto na renovação do lugar anual para 2020/21 ou, se preferir, o associado pode optar por um voucher com valor equivalente aos jogos que restam para ser usado na loja do clube."Caso não demonstrem interesse por qualquer das soluções, assume-se que a intenção dos sócios seja ceder os valores em questão ao Tondela", refere a nota beirã.